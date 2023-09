A secretária da Cultura do Partido dos Trabalhadores brasileiro (PT), Vivi Martins, que está em Lisboa para participar neste encontro e na festa de aniversário dos 30 anos da fundação do núcleo do partido em Portugal, que será no sábado, na Voz do Operário, em Lisboa, salientou à Lusa que o encontro acontece num momento de "redemocratização do Brasil" e havendo do lado de cá do Atlântico o partido Socialista no Governo.

É "de fundamental importância que esses dois países conversem", frisou, e que os núcleos de Espanha e de Portugal do PT "se consolidem e ampliem o debate cada vez mais", acrescentou, defendendo que o núcleo português "é o íman" de atração de todos os outros europeus e que está, com Pedro Prola na liderança, mais maduro.

Em declarações à Lusa por telefone, Vivi Martins disse que esta reunião, que já não ocorria há 25 anos, tem "uma tríade, um três em um" de objetivos e ocorre no momento "mais propício", de viragem na política brasileira e de ameaças de movimentos neofascistas no mundo.

Em primeiro lugar, é "uma celebração, a gente faz política com alegria e em prol da vida", depois "é a promoção do encontro em si, para que as pessoas se conheçam, troquem e debatam, que ampliem a sua rede de relacionamentos, porque aqui na Europa os núcleos do PT são brasileiros no exterior. Então, a gente precisa consolidar comunidades em prol do Partido dos Trabalhadores e do pensamento progressista que nós temos", declarou.

Mas, para a secretária do PT, "é sobretudo um encontro preparatório para novembro", mês em que há uma reunião dos núcleos do partido fora do Brasil em Madrid.

Na prática, "são vários os objetivos para um objetivo maior que é consolidar e defender a democracia, não só no Brasil, mas no mundo, partindo do pensamento do partido", concluiu.

Quanto à sua presença no encontro, Vivi Martins explicou que pretende fazer com que a secretaria nacional de Cultura do PT esteja "cada vez mais em consonância e atue junto dos núcleos do PT na Europa e em outros lugares do mundo".

Neste encontro, o setor que tutela no partido vai estar em destaque, num painel em que pretende que se veja o que se faz no Brasil e pelos agentes do setor.

Sobre o momento escolhido para o encontro, disse que este foi "o mais propício", não só porque o núcleo do PT em Portugal "foi amadurecendo, fazendo parcerias, foi entendendo como poderia fazer esse encontro", como há agora "uma retomada da democracia no Brasil" e "o mundo passa um momento muito forte do ponto de vista do neofascismo".

Pedro Prola, líder do núcleo em Portugal, também em declarações à Lusa, referiu que é "preciso articular a atuação conjunta dos núcleos em Portugal e Espanha" e preparar o sexto encontro de núcleos do PT fora do Brasil, agendado para o final de novembro, em Espanha.

Por isso, esta reunião "será um espaço de diálogo sobre a organização partidária, a conjuntura política, os desafios do Governo Lula e o aprofundamento das relações políticas e daquilo que é a militância do PT no Brasil e fora do Brasil", afirmou.

Mas haverá também "uma preocupação com aquilo que são os direitos da população brasileira no exterior", disse.

"Existe uma reivindicação profunda das organizações, não só partidárias, mas de outros coletivos que atuam em Portugal", lembrou.

"Continua a haver muita discriminação e a existir uma preocupação que é aquele fator de inércia do Governo anterior [no Brasil]", adiantou, referindo-se ao mandato do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, contra quem Lula da Silva, do PT, ganhou as últimas eleições presidenciais no Brasil.

Pedro Prola sublinhou que é preciso "retomar o processo ao nível de políticas públicas do Governo brasileiro", que dê resposta às necessidades da população que vive fora do país.

O encontro assinala também os 30 anos do núcleo, "o primeiro a ser fundado, em 1993", com uma festa para a qual um dos fundadores, Carlos Viana, a viver em Portugal há décadas, garante que não irá, porque não recebeu "convite pessoal".

"Os fundadores foram um pouco esquecidos" afirmou, lamentando que assim seja, porque 30 anos é uma data especial, adiantando que recebeu apenas uma comunicação por mail que foi para várias pessoas.

O encontro de núcleos do PT na Península Ibérica começa hoje, com um jantar, e prolonga-se até domingo.

