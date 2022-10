A Presidência da República de Cabo Verde informou, em comunicado, que o chefe de Estado, José Maria Neves, aceitou a proposta de remodelação governamental, apresentada pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

E adiantou que José Maria Neves assinou hoje os decretos presidenciais, que exoneram Arlindo do Rosário do cargo de ministro da Saúde e Filomena Gonçalves de ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares.

Neves aceitou ainda as nomeações de Filomena Gonçalves para ministra da Saúde e a ministra de Estado Janine Lélis para ser a nova tutelar da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, acumulando com a Defesa Nacional e Coesão Territorial.

As posses vão acontecer às 16:00 locais (18:00 em Lisboa), na Presidência da República, na cidade da Praia.

Esta é a segunda mudança no Governo da X legislatura, que começou em maio de 2021, após demissão em novembro do mesmo ano de Paulo Veiga do cargo de ministro do Mar, pasta que passou a ser assumida por Abraão Vicente, acumulando com a Cultura e Indústrias Criativas.

Com estas alterações, o Governo de Cabo Verde, suportado politicamente pelo Movimento para a Democracia (MpD), conta com menos um ministro (sem contar com o primeiro-ministro), passando de 17 para 16, e continua com os nove secretários de Estado.

O elenco governativo empossado em 20 de maio de 2021 cresceu para um recorde de 28 membros em relação à IX legislatura, entre primeiro-ministro, 18 ministros (incluindo um vice-primeiro e dois ministros de Estado) e nove secretários de Estado, sofrendo mais uma redução ao nível do total de ministros, tendo agora 26 membros.

