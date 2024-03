De acordo com a agência espanhola de informação, a EFE, o saldo positivo de janeiro foi o resultado da diferença entre os 2,06 milhões empregos preenchidos pelas empresas e os 1,88 milhões de saídas registadas no Ministério do Trabalho da maior economia da América Latina.

O setor que gerou mais empregos foi o dos serviços, para onde foram contratados 80.587 novos trabalhadores, seguido da indústria, com mais 67.029 empregados, a construção, com mais de 49 mil, e o setor agropecuário, com quase 22 mil.

No comércio, o panorama foi o inverso, com o número de saídas a ser maior que o de novos trabalhadores em 38.200, de acordo com a EFE, que dá ainda conta que o salário médio dos novos contratados foi de cerca de 392 euros, praticamente igual ao de janeiro do ano passado.

Assim, o Brasil tem atualmente quase 45,7 milhões de pessoas empregadas

No ano passado, o Brasil gerou quase 1,5 milhões de novos empregos formais, 26% abaixo dos criados em 2022.

MBA // MLL

Lusa/Fim