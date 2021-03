No sábado, o país tinha contabilizado 173 mortes e 23.300 casos de infeção pelo novo coronavírus.

Desde o início da crise pandémica, 88.574 pessoas morreram no território francês por causa da doença covid-19 e 3,9 milhões de casos positivos foram notificados no país.

Este domingo, 24.818 doentes covid estavam internados em unidades hospitalares francesas, mais 193 face aos indicadores de sábado. Destes doentes, 3.743 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais 54 em comparação com o dia anterior.

A taxa de incidência a nível nacional, num período de sete dias, situa-se atualmente em 217 casos positivos por cada 100.000 habitantes.

Dos 101 departamentos do país, 23 estão em situação de alerta máximo, ao apresentarem uma taxa de incidência superior a 300 casos.

Entre as áreas mais afetadas encontra-se a capital do país, Paris, onde as autoridades encerraram os grandes centros comerciais e proibiram o consumo de álcool em ruas normalmente associadas a grandes aglomerados.

A forte propagação do vírus nas cidades de Nice e de Dunquerque, assim como nos seus subúrbios, e no departamento de Pas-de-Calais também obrigou ao decretar de um confinamento durante o período do fim de semana.

Este fim de semana, o governo francês mobilizou bombeiros, militares e outros profissionais de saúde para acelerar a campanha de vacinação.

Entre sexta-feira e sábado, foram administradas quase meio milhão de doses de vacinas no país e o ministro da Saúde francês, Olivier Véran, assegurou que outras 100 mil iam ser administradas durante este domingo.

Olivier Véran garantiu ainda que, caso este ritmo de vacinação seja mantido, França poderá alcançar o objetivo de ter 20 milhões de vacinas inoculadas em meados de maio.

A pandemia da doença covid-19 provocou pelo menos 2.588.597 mortos no mundo, resultantes de mais de 116,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus (SARS-Cov-2) detetado em dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

SCA // JPS

Lusa/Fim