O início das obras está previsto para o final deste ano, devendo durar mais de dois anos.

As autoridades receberam um total de 15 propostas no âmbito do concurso público, informou a Direção dos Serviços de Obras Públicas, no dia em que se procedeu à abertura das mesmas.

"O projeto vai reajustar as instalações dos Tribunais de Segunda e Última Instâncias existentes e construir no terreno adjacente um novo edifício do Tribunal de Segunda Instância", numa área total de quase seis mil metros quadrados.

