As mortes resultaram de um total de 357 acidentes rodoviários registados no mesmo período, que fizeram ainda 295 feridos graves e 412 ligeiros, indica o relatório do Ministério dos Transportes e Comunicações de Moçambique, enviado hoje à Lusa.

O ministério aponta o excesso de velocidade, deficiências mecânicas, má travessia do peão, corte de prioridade, ultrapassagem irregular, condução sob efeito de álcool como as principais causas dos acidentes rodoviários.

"As províncias de Nampula, Zambézia e Cabo Delgado tem um potencial de aumento de casos devido a rápida expansão de motorizadas e motociclistas", refere-se no documento.

De acordo com o balanço, o índice de acidentes de viação e suas consequências reduziu-se em 2023, comparado ao ano passado, fator que resulta das ações de mitigação implementadas pelas autoridades.

Entre essas ações estão o "controlo de velocidade e condução sob efeito de álcool, fiscalização do estado técnico das viaturas, campanhas de sensibilização para o uso de capacetes pelos ciclistas e motociclistas e palestras sobre segurança rodoviária".

Além de acidentes de viação, outras 129 pessoas morreram no primeiro semestre deste ano vítimas de acidentes marítimos e ferroviários em Moçambique.

Do total, 76 mortes foram causadas por acidentes marítimos, 25 a mais comparado com igual período de 2022, e 53 por incidentes ferroviários, 19 casos a mais, indica o ministério.

Segundo o documento, a província de Inhambane, no sul de Moçambique, foi a que registou o maior número de vítimas mortais por incidentes marítimos, com um cumulativo de 22 óbitos, enquanto a província de Nampula, no norte do país, não registou nenhum caso.

As autoridades apontam a "superlotação e falta de manutenção das embarcações, falta de acompanhamento dos boletins meteorológicos, navegação no período noturno, tripulação sob efeito de álcool e falta de habilitação" como as principais causas dos incidentes no mar.

O Ministério dos Transportes avançou ainda que os acidentes envolvendo comboios causaram também 28 feridos, entre graves e ligeiros, além de 95 descarrilamentos, 55 atropelamentos e 25 colisões com veículos.

Entre as causas está a "negligência e desobediência nas passagens de nível, falta de manutenção da sinalização, sabotagem de infraestruturas e a erosão por eventos climáticos", indica-se no relatório.

De acordo com as autoridades, o setor aéreo pode ser definido como "o mais seguro do conjunto de todos os ramos de transporte" em Moçambique, tendo registado, no primeiro semestre, um acidente com uma aeronave estrangeira particular, que se despenhou por falta de combustível, sem causar mortes.

"Os incidentes mais frequentes são de retorno à pista após descolagem, maioritariamente ligados a deficiências mecânicas", refere-se no balanço do Ministério dos Transportes moçambicano.

De acordo com o setor de transportes, o maior desafio do ramo aéreo é garantir uma maior pontualidade nos voos e a redução dos voos cancelados, retornados e reprogramados.

