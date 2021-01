O delegado de Saúde de Grândola, Ismael Selemane, explicou à agência Lusa que, entre os 40 infetados, estão 34 utentes e seis funcionários de dois blocos daquela Estrutura Residencial para Idosos (ERPI).

Uma primeira funcionária foi diagnosticada com a doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 no início do mês, enquanto, num rastreio no dia 11, foram detetados outro funcionário e cinco utentes.

Segundo o delegado de Saúde, na última terça-feira, em mais um rastreio na misericórdia, onde já tinha ocorrido outro surto de covid-19, foram identificados os restantes 33 casos de infeção confirmados até ao momento, dos quais 29 residentes e quatro funcionários.

Ismael Selemane afirmou que os casos detetados no último rastreio "podem estar relacionados com uma prestadora de serviços da instituição que acusou positivo para a covid-19".

Todos os idosos infetados neste surto na Misericórdia de Grândola "estão em confinamento e não apresentam sintomas", acrescentou o responsável, indicando que, esta sexta-feira, vai ser efetuada uma nova testagem na instituição.

