O "Dinis Caixapiz", o mais recente projeto da Sílaba -- Associação Educativa e Literária, de Macau, contempla a assinatura trimestral de uma caixa com um livro infantil, uma versão do áudio dessa história e uma revista infantojuvenil.

"A melhor maneira de [as crianças] terem acesso a livros é receberem-nos em casa e conseguirem preparar a sua minibiblioteca. Além disso, as crianças nunca recebem correio em nome delas. Achei divertido criar uma caixa que seria entregue em nome do assinante, em vez de em nome dos pais", explicou à Lusa a presidente da associação, Susana Diniz.

À caixa de correio vai chegar uma embalagem que permite às crianças ir "além da experiência tradicional de leitura", lê-se ainda num comunicado da associação.

Esta caixa, além de poder ser recortada, é composta por elementos históricos e culturais "distintivos de Macau, referentes à presença portuguesa no território durante os últimos cinco séculos".

"Permitindo a sua reutilização, alertando para o excesso de lixo produzido nos dias de hoje, estes elementos têm diferentes funções utilitárias para os jovens, estimulando, de igual forma, um momento em família através da exploração de técnicas artísticas no âmbito das manualidades", afirma-se ainda na nota.

O "Dinis Caixapiz" vai ser lançado a 01 de junho nas instalações do Instituto Português do Oriente, integrado nas comemorações de Junho - Mês de Portugal em Macau, e dirige-se a crianças falantes de português, com idades entre os 5 e os 12 anos, a escolas bilingues no território e professores de português como língua materna e/ou língua estrangeira.

"Falamos de um território especial, onde a língua portuguesa é cada vez mais promovida e procurada por parte de pais para os seus filhos, mas encontram grandes dificuldades na sua compreensão, interpretação e possível desenvolvimento", indicou Susana Diniz.

Neste sentido, a responsável acredita que "todos os projetos de promoção da língua portuguesa são importantes para o desenvolvimento da língua e da cultura e para ajudar as crianças, neste caso, a olharem para a língua portuguesa como uma coisa divertida e que lhes permite criar outras coisas".

Ainda este ano, assegurou a presidente da Sílaba, "haverá uma versão digital para os países de língua portuguesa".

A assinatura anual do "Dinis Caixapiz" compreende quatro volumes e custa 1.752 patacas (cerca de 200 euros), sendo que um único exemplar pode ser adquirido por 488 patacas (55,9 euros).

