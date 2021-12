"Estou aqui ao serviço do povo (e) apelo à coesão, à tolerância e ao perdão para que nos unamos, porque é em uníssono que podemos estar mais comprometidos com a derrota do terrorismo", disse Lassina Zerbo na cerimónia de transferência do poder com o seu antecessor Christophe Joseph Dabiré, cujo governo foi demitido na quarta-feira, acusado de ser incapaz de conter os ataques terroristas.

"Não pouparei esforços para continuar o trabalho iniciado e ouvir o povo. Tentaremos falar com todos, com o apoio do chefe de Estado, para nos entendermos e ganhar a confiança do povo", acrescentou Lassina Zerbo.

Nomeado primeiro-ministro na sexta-feira, Zerbo, de 58 anos desempenhou entre 201e e agosto último o cargo de secretário executivo do órgão de supervisão de proibição de testes nucleares das Nações Unidas.

Um novo governo deverá ser anunciado nos próximos dias.

À semelhança dos seus vizinhos Mali e Níger, o Burkina Faso foi apanhado em 2015 na espiral de violência atribuída a movimentos armados 'jihadistas', ligados à Al-Qaida e ao grupo extremista Estado Islâmico, que provocaram pelo menos 2.000 mortos e 1,4 milhões de deslocados.

Os ataques contra civis e militares são cada vez mais frequentes e a grande maioria concentra-se nas regiões norte e leste do país.

Na sexta-feira à noite, antes do anúncio da nomeação de Zerbo, o Presidente do Burkina Fasso, Roch Marc Christian Kaboré, convocou uma "reunião" para derrotar o terrorismo 'jihadista'.

