O professor de Literatura António Feijó tomou hoje posse em Lisboa como sétimo presidente do conselho de administração da Fundação, que pela primeira vez é dirigida por alguém que não é da área da Economia ou do Direito.

A primeira mensagem do discurso, feito na Sala de Honra da Fundação Calouste Gulbenkian, foi para todos os trabalhadores da Fundação, a quem reconheceu o trabalho discreto mas essencial: "Quem sai de um concerto à noite, vê as luzes de gabinetes, e não é apenas a do secretário-geral, que permitem que o concerto do dia seguinte se faça", disse, num tom bem-humorado, o novo presidente eleito em dezembro do ano passado.

