A posse decorrerá hoje diante do Cabido da Sé, ou colégio dos consultores, e a entrada solene será a primeira missa presidida por Rui Valério enquanto patriarca de Lisboa.

Ambas as cerimónias serão transmitidas em direto pela televisão (na RTP3 a posse e na RTP1 a entrada solene) e nas redes sociais do Patriarcado e a missa de domingo será também transmitida pela Rádio Renascença, a Rádio Maria e a Rádio Canção Nova, acrescenta a nota do Patriarcado.

Rui Valério, que trabalhou durante vários anos como padre no Patriarcado, sucede a Manuel Clemente, que pediu a resignação por limite de idade.

O Vaticano anunciou, em 10 de agosto, a nomeação do bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança como novo patriarca de Lisboa.

O novo patriarca tem 58 anos e é natural de Urqueira, no concelho de Ourém. Foi ordenado padre em 1991, em Fátima. Torna-se agora o 18.º patriarca de Lisboa.

Pertencente aos Missionários Monfortinos, foi o primeiro padre português daquela congregação a ser ordenado bispo.

Manuel Clemente, que esteve à frente do Patriarcado de Lisboa nos últimos 10 anos, completou 75 anos no dia 16 de julho, idade prevista para a apresentação da renúncia ao lugar de titular da diocese.

