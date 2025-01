As marchas em Portugal devem acontecer em Lisboa, Porto, Faro, Coimbra, Ponta Delgada e Braga. Mas o mesmo movimento, criado por ativistas de vários países, vai apresentar-se em mais uma dúzia de outras cidades europeias, e eventualmente outras cidades da América do Sul.

Leonor Canadas, ativista do movimento, explicou à Lusa que o "The Surge" foi lançado em novembro passado aquando da divulgação de uma convocatória internacional subscrita por ativistas de vários países, um deles Portugal. Desde então o movimento cresceu em países e em apoiantes.

Sem uma estrutura física e sem uma liderança o "The Surge" junta ativistas de três movimentos, contra o fascismo, pela libertação da palestina e pela defesa do clima, explicou.

"Vivemos um novo ciclo político e histórico em que as elites conduzem a humanidade para a aniquilação; o genocídio na Palestina é prova de planos de extermínio que começam por atingir os mais pobres, os mais vulneráveis e a classe trabalhadora", disse o movimento num comunicado sobre as manifestações, que decorrerão em cidades como Amesterdão ou Barcelona, Bruxelas ou Hamburgo, Oslo ou Bucareste.

Para os ativistas, a escalada do fascismo, das guerras e do colapso climático não são crises isoladas mas "partes de um sistema que promove desigualdade, violência e exploração", o "único plano que os poderosos têm para o futuro".

"Vivemos um estado de emergência que exige ação e mobilização imediatas. As nossas lutas têm prazos claros: pôr fim imediato ao genocídio perpetrado por Israel contra o povo da Palestina e a outras guerras, desmantelar a indústria dos combustíveis fósseis dentro de uma década e derrotar para sempre os fascistas, a última defesa autoritária e violenta do capitalismo global", referem no comunicado.

Os ativistas notam que a "ofensiva popular" começa no fim de semana antes da posse de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos, que é a "personificação do caos climático, do fascismo e da guerra".

A administração "Musk/Trump é a montra dos planos das elites para o futuro: violência, perseguição à diferença, racismo e sexismo inabaláveis, tudo em nome de lucros contínuos e de uma aceleração rumo ao colapso do clima que permite a existência da humanidade", acrescentam.

Leonor Canadas disse à Lusa que o movimento é horizontal e descentralizado o que não invalida o apoio de associações e movimentos, e acrescentou que esta será a primeira ação e que outras se irão seguir.

No dia 18, em Lisboa, a marcha inicia-se na Praça José Fontana e termina na Praça do Martim Moniz, onde haverá um arraial, e em Faro a marcha culmina com debates e convívio.

Debates e convívios também ocorrerão no Porto e em Ponta Delgada, no mesmo dia, enquanto para Coimbra está prevista uma concentração. Em Braga, no domingo, encerram-se as iniciativas com projeção de filmes e debates.

