Mais do que um café típico, trata-se de um espaço cultural e artístico, uma plataforma de promoção da cultura portuguesa na diáspora, afirmou à agência Lusa a promotora do projeto.

"É inovador, digo porquê: porque aqui, no bairro português de São Lourenço, as nossas tradições estão a ser cada vez mais reconhecidas", sublinha Maria do Céu Castanheira, empresária natural de Minde, no distrito de Santarém, radicada em Montreal desde 1969 e figura de referência da restauração lusa no Canadá.

Com uma longa trajetória no setor da restauração, iniciada na década de 1970 com a sua família, Maria do Céu Castanheira observa um crescente interesse pela cultura portuguesa entre residentes e visitantes.

"Não é só por causa dos turistas que vão a Portugal. Aqui também recebemos muitos que vivem em Montreal ou que vêm de fora, de diferentes nacionalidades. Perguntam-nos o que visitar, trocamos impressões. Depois voltam e partilham as experiências. É muito gratificante", afirma.

O novo café disponibilizará especialidades da doçaria e da cozinha portuguesa, como pastéis de nata, sopas tradicionais, croquetes de carne e rissóis de camarão, adaptando-se ao perfil diversificado da clientela.

"O pastel de nata é o elo de ligação", destaca, enaltecendo que se deslocam ao bairro português de Montreal pessoas oriundas dos Estados Unidos, de Macau, de França, de outras províncias canadianas, da região do Quebeque e dos arredores de Montreal.

"Reconhecem o sabor, provam e dizem que é ainda melhor do que encontraram em Portugal. Dá-nos uma alegria enorme", revela.

Mas o espaço vai além da gastronomia: assume-se como lugar de partilha e expressão cultural.

"Temos patente uma exposição artística de pedras reais de calçada provenientes diretamente de Portugal --- 70 pedras para celebrar os 70 anos da comunidade portuguesa em Montreal. Foi uma parceria entre Ernesto Matos e Joaquina Pires [fiel depositária], mas o projeto não tinha onde ser exibido. Lancei-lhe o desafio de expor o trabalho no nosso espaço, o COCO RICO -- Natas & Café. Convidei-a a visitar e ela aceitou", sublinha.

Para a inauguração oficial, prevista para os próximos dias, aguarda-se a chegada de um painel de azulejos portugueses da histórica Fábrica Viúva Lamego, que integrará a decoração do espaço.

"É mais uma forma de divulgar a nossa cultura e arte", realça a empresária.

As empresas da família Castanheira detêm atualmente três espaços emblemáticos da restauração portuguesa em Montreal: a Rotisserie Cocorico, o Restaurante Jano e, brevemente, o COCO RICO -- Natas & Café. Cada um apresenta uma proposta distinta --- da grelha tradicional aos doces conventuais.

A missão do novo espaço é clara: ser um ponto de encontro, partilha e pertença. "Quero continuar a divulgar a nossa cultura, que admiro, respeito e adoro", afirma.

"Café, natas e cultura portuguesa --- por que não? É uma carta de visita. As pessoas ficam com curiosidade em saber mais sobre nós. É isso: abrir horizontes."

Na sua visão, a hospitalidade portuguesa é o maior trunfo. "Portugal, graças a Deus, está no topo das referências --- pela cultura, pelo clima, pela gastronomia e pela hospitalidade", sublinha.

A empresária destacou ainda a "maneira de receber". A "dinâmica de ida e volta, essa ligação, essa empatia --- é isso que nos distingue. É fundamental reconhecer todas essas características no nosso povo", conclui.

Com esta nova aposta, Maria do Céu Castanheira reforça a afirmação da identidade lusa no Canadá, com um espaço onde sabores, sotaques e pedras de calçada se cruzam com memórias e futuros partilhados.

De acordo com o recenseamento canadiano de 2021, viviam no Canadá 448.310 pessoas que se identificavam com ascendência portuguesa, das quais 46.535 residiam na região metropolitana de Montreal, no Quebeque.

SEYM // JMC

Lusa/Fim