"Os sistemas jurídicos são sempre uma obra em construção: porque a sociedade muda, a sociedade evolui e as leis e os sistemas jurídicos, se estão ao serviço das populações, têm de acompanhar essas mudanças", afirmou, à margem da tomada de posse do novo cargo no ex-território administrado por Portugal e, desde 1999, uma região administrativa especial chinesa.

"Portanto, espero, desejo, para Macau (...), para toda a China, para Portugal e para o resto dos sítios onde a humanidade vive sob um sistema jurídico, que estejam em permanente evolução", sustentou o magistrado.

Numa cerimónia que contou com a presença do chefe do Governo, Ho Iat Seng, Jorge Manuel Vaz Monteiro Dias tomou posse num cargo que irá desempenhar durante dois anos.

Aos jornalistas, admitiu que irá sentir "pressão acrescida nos primeiros dias", o que "é excelente", defendendo as virtudes das críticas: "É bom que os cidadãos critiquem e que o sistema aceite quando essa crítica [...] é justa, e melhorar. [...] Essa pressão tem de existir, [...] é isso que nos faz evoluir. A pressão é boa", concluiu.

Jorge Duarte, licenciado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, foi auditor de justiça no Centro dos Estudos Judiciários, magistrado auxiliar na Comarca do Porto, procurador, coordenador do Círculo Judicial de Vila Nova de Gaia e apontado pelo Centro de Estudos Judiciários como coordenador regional (Norte) de formação nos tribunais.

