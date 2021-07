Segundo o boletim da DGS, hoje estão internadas 919 pessoas, mais 40 do que no domingo, e 198 estão em unidades de cuidados intensivos, onde foram internadas mais cinco pessoas nas últimas 24 horas.

A maioria das novas infeções por SARS-CoV-2 regista-se hoje na região do Norte (688), enquanto em Lisboa e Vale do Tejo há mais 519 pessoas contagiadas.

As nove mortes das últimas 24 horas registaram-se nas regiões do Norte (cinco), Lisboa e Vele do Tejo (três), e Açores (uma).

