O sismo, com epicentro a sul da cidade de Antaquia, ocorreu pelas 20:04 (17:04 hora de Lisboa), segundo dados do observatório Kandilli, em Istambul, e também foi sentido em países vizinhos.

Ainda não há dados sobre possíveis novos danos ou vítimas, mas vários repórteres presentes em Antaquia relataram que o tremor causou pânico entre os sobreviventes que estão a viver em tendas, noticiou a agência Efe.

Pelo menos um prédio já meio desmoronado desabou completamente e destroços de outras infraestruturas afetaram veículos estacionados, relatou a estação turca NTV.

Ahmet Ovgun Ercan, prestigiado geofísico da Universidade Técnica de Istambul, assegurou à estação HalkTV que este terremoto, que estimou de 17 segundos de duração, é um fenómeno normal e antecipou que alguns edifícios já danificados terão desabado.

Desde o terremoto de 06 de fevereiro, praticamente nenhum dos edifícios de Antaquia está habitável, mas há equipas de trabalho de remoção de entulho que podem ter ficado retidas devido a desabamentos.

Além disso, muitos sobreviventes têm o hábito de se reunir em torno de fogueiras em frente a edifícios desmoronados para ajudar na identificação de corpos e podem estar em risco se um edifício sobrevivente vizinho tiver desabado.

"Foi terrível, janelas partidas caíram sobre nós. Todos deixaram as lojas em pânico. Com a escuridão ainda não dá para ver o que aconteceu", realçou Ugur Sahin, repórter do jornal BirGün, à Efe por telefone.

O centro nacional de emergência do serviço de emergência nacional turco (Afad), que localiza o epicentro do terremoto no bairro de Defne, na própria Antaquia, relatou uma segunda réplica, de magnitude 5,8, com epicentro em Samandag.

Mais de 44.000 pessoas morreram na Turquia e na Síria na sequência de fortes abalos sísmicos no dia 06: ao terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter - com epicentro em território turco -- seguiram-se várias réplicas, uma das quais de magnitude 7,5.

Na sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aumentou para 84,5 milhões de dólares (79 milhões de euros) o pedido internacional de ajuda financeira destinado às vítimas destes sismos.

