O boletim do clima do IPMA indica que, em Portugal Continental, o mês de novembro de 2024 classificou-se como "extremamente quente" em relação à temperatura do ar e seco em relação à precipitação.

"Foi o novembro mais quente dos últimos 94 anos. O valor médio da temperatura média do ar, 15,4 °C, apresenta uma anomalia de + 2,69 °C em relação ao valor da normal 1981-2010", precisa o IPMA.

Segundo o boletim, a temperatura mínima do ar registou o terceiro valor mais alto desde 1931 e segundo mais alto desde 2000, enquanto a temperatura máxima teve o quarto valor mais alto dos últimos 93 anos.

"Durante o mês os valores da temperatura do ar estiveram quase sempre acima do valor médio mensal, destacando-se o dia 06 de novembro com 20% das estações meteorológicas da rede do IPMA a registarem valores da temperatura máxima acima de 25 °C. No dia 06 de novembro registou-se o valor mais alto do mês, 27.9 °C, na estação meteorológica de Alcácer do Sal", indica o documento.

O IPMA salienta a precipitação forte registada no período de 14 a 16, em especial na região Sul no dia 16 e em particular no interior do Baixo Alentejo e o Algarve, onde ocorreram inundações em algumas localidades.

O boletim dá também conta que se verificou uma diminuição da área em seca meteorológica na região Sul, cingindo-se apenas à região litoral Sul entre Sines e Portimão.

No final de novembro apenas 8 % do território estava em seca meteorológica (classe de seca fraca).

A nível mundial, a temperatura média foi de 14,10 graus, mais 0,70 do que o valor médio entre 1991 e 2020.

"Estima-se que o mês tenha sido cerca de 1,62 °C mais quente do que a média pré-industrial de 1850-1900, e é o 16º mês num período de 17 meses em que a temperatura do ar da superfície média global excedeu 1,5°" graus", referiu o IPMA, em comunicado

Na Europa, o valor médio da temperatura média do ar foi 5,14 °C, + 0,78 °C do que o valor médio 1991-2020.

As temperaturas do ar estiveram acima da média (1991-2020) no norte da Rússia e registaram-se recordes de temperatura em Kirkenes, no Ártico da Noruega. A Dinamarca teve a noite mais quente para o mês de novembro e a Islândia também estabeleceu um recorde para a noite mais quente de novembro em qualquer lugar acima da latitude 60°: 22,9°C.

Nas regiões do sudoeste da Europa, as temperaturas do ar estiveram igualmente acima da média, com temperaturas noturnas extremas registadas em França no final do mês.

"Em contraste, o Leste e o Sul da Europa e a Turquia registaram temperaturas abaixo da média, tal como algumas partes de Itália", observaram os técnicos.

