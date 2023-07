"Não estamos a tratar este incidente como estando relacionado com terrorismo. Está a decorrer uma investigação para compreender todas as circunstâncias do que aconteceu", adiantou a polícia numa atualização feita na rede social Twitter.

A Polícia Metropolitana de Londres tinha comunicado antes que tinha sido chamada às 09:45 na sequência de uma "colisão grave" numa escola primária num edifício de uma escola primária em Wimbledon, no sudoeste de Londres.

Para o local também foram enviadas ambulância, incluindo um helicóptero, e vários veículos dos bombeiros.

A polícia acrescentou que o condutor do veículo parou no local e que não foram efetuadas quaisquer detenções.

BM // APN

Lusa/fim