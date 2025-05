Israel indicou que apenas cinco camões de ajuda humanitária entraram no enclave palestiniano.

O líder humanitário da ONU, Tom Fletcher, sublinhou que a autorização de Israel para retomar uma "ajuda limitada" é "um desenvolvimento bem-vindo que deve manter-se", mas "é uma gota no oceano e muito mais ajuda deve ser autorizada a entrar em Gaza, a partir de amanhã [terça-feira] de manhã", declarou em comunicado.

"Hoje, nove dos nossos camiões foram autorizados a entrar através da passagem de Kerem Shalom", sublinhou.

Embora nenhuma ajuda humanitária tenha entrado no território palestiniano desde 02 de março, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou no domingo que ia autorizar a entrada de uma "quantidade básica de alimentos destinados à população, a fim de evitar o desenvolvimento da fome na Faixa de Gaza".

"As quantidades limitadas agora autorizadas a entrar em Gaza não substituem, evidentemente, o acesso sem entraves aos civis necessitados", insistiu Tom Fletcher, lembrando que a ONU tem um plano para fornecer ajuda em grande escala no território palestiniano.

Na semana passada, a ONU explicou que tinha camiões carregados com 171.000 toneladas de alimentos à espera de serem autorizados a entrar.

Durante o cessar-fogo de 42 dias no início do ano, 4.000 camiões de ajuda entraram no território todas as semanas, segundo a ONU.

"Recebemos garantias de que o nosso trabalho será facilitado através dos mecanismos existentes que já deram provas", afirmou Tom Fletcher, embora a ONU tenha excluído participar na distribuição de ajuda pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF), criada de raiz e apoiada pelos Estados Unidos.

Fletcher apelou ainda a Israel para que abra "pelo menos dois pontos de passagem para Gaza", para que "simplifique e acelere os procedimentos e levante todas as quotas", e satisfaça todas as necessidades em termos de "alimentos, água, higiene, abrigo, saúde, combustível...".

As autoridades israelitas já tinham anunciado que tinham deixado passar camiões com alimentos para bebés, sem especificar quantos.

Mais tarde, adiantaram que foram cinco, e não nove, os camiões autorizados a entrar na Faixa de Gaza.

"Hoje, Israel está a facilitar a entrada de camiões com alimentos para bebés em Gaza", disse o diretor-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, Eden Bar-Tal, numa conferência de imprensa em Jerusalém.

A informação foi divulgada depois de o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ter anunciado que seria autorizada a entrada de uma pequena quantidade de ajuda, após mais de dois meses de bloqueio.

Netanyahu justificou a decisão com o receio de que as imagens de fome dos palestinianos fizessem com que os aliados de Israel retirassem o apoio militar e diplomático ao país.

"Nos próximos dias, Israel facilitará a entrada de dezenas de camiões de ajuda", acrescentou Bar-Tal, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Questionado sobre o número de camiões que já entraram em Gaza, o porta-voz do Ministério, Oren Marmorstein, disse que tinha de consultar o organismo do Ministério da Defesa que supervisiona as atividades civis em Gaza e na Cisjordânia ocupada. "A ideia é ter um número significativo nos próximos dias", acrescentou.

As agências da ONU e as organizações não-governamentais (ONG) que trabalham em Gaza têm vindo há várias semanas que a assinalar a escassez de alimentos, água potável, combustível e medicamentos no território palestiniano, em guerra há mais de 19 meses.

"Dois milhões de pessoas estão a passar fome" em Gaza, enquanto "toneladas de alimentos estão bloqueadas na fronteira", lamentou o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Israel impôs um bloqueio ao território palestiniano de 2,4 milhões de habitantes em março, depois de ter posto termo a um cessar-fogo negociado em janeiro, durante o qual trocou vários reféns israelitas por prisioneiros palestinianos.

JSD (PNG) // EJ

Lusa/Fim