De acordo com o 'site' da AMN, encontram-se encerradas à navegação as barras do porto de Caminha, de Vila Praia de Ancora, de Esposende, de Póvoa de Varzim, de Vila do Conde, do Douro, de Aveiro, da Figueira da Foz e de Cascais.

A barra do porto de Viana do Castelo está condicionada a embarcações de comprimento inferior a 30 metros.

A previsão de forte agitação marítima na costa oeste de Portugal continental estende-se até às 18:00 de segunda-feira, dia 07 de dezembro.

Segundo a informação disponível no site da AMN, a ondulação proveniente do quadrante de Norte-Noroeste, poderá atingir alturas entre os 10 e os 16 metros.

Também o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje 10 distritos sob aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido à forte agitação marítima.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro, encontram-se sob aviso laranja desde as 06:40 de hoje até às 00:00 de domingo, dia 06, enquanto nos distritos de Coimbra, Leiria e Lisboa, o aviso prolonga-se até às 12:00.

Nos distritos de Setúbal, Beja e Faro, o aviso laranja, também para a forte agitação marítima, vigora apenas até às 18:00 de hoje, passando depois para aviso amarelo, que se deverá manter até às 09:00 de domingo.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

