Os protestos elevaram para 36 o número de sábados consecutivos de manifestações e voltaram a centrar-se na cidade de Telavive.

Diversos 'media' locais chegaram a indicar que mais de 180.000 pessoas se concentraram na cidade costeira, enquanto vários milhares também saíram à rua em outras cidades.

As manifestações de sábado ocorreram a poucos dias de uma audiência do Supremo Tribunal, prevista para 12 de setembro, que está a ser aguardada com grande expectativa.

Na sequência da aprovação de uma lei fundamental da controversa reforma judicial -- que impede os tribunais de utilizarem padrões judiciais de "razoabilidade" para examinar as decisões do Governo, a chamada "cláusula de razoabilidade" --, os 15 juízes do Supremo Tribunal deverão analisar, na próxima terça-feira, vários recursos contra a lei apresentados pela sociedade civil.

Esta norma é um dos pilares do plano de reforma do Governo, que procura conceder mais poder ao executivo em detrimento da justiça, cuja independência seria profundamente afetada.

Na história do Estado judaico, será a primeira vez que o Supremo pode interceder perante uma emenda legislativa.

Um dos temas centrais dos protestos de sábado foram as declarações de membros do Governo que durante a semana sugeriram que poderiam não aceitar uma decisão do Supremo contra a legislação.

O Governo liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é o mais à direita da história de Israel.

O Presidente de Israel, Isaac Herzog, tem apelado à proteção da "independência e solidez do sistema judicial" e tentou retomar as negociações entre Governo e oposição para garantir uma reforma consensual, até ao momento sem resultados.

Os protestos de sábado ficaram assinalados por um incidente, quando um veículo investiu contra um grupo de manifestantes na autoestrada Ayalon, provocando dois feridos.

O condutor foi detido alguns minutos mais tarde e interrogado no local, tendo declarado que tinha pressionou sem intenção o acelerador, segundo relatou o diário Israel National News.

