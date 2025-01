Numa série de anúncios hoje em Damasco, as novas autoridades sírias suspenderam também a Constituição em vigor e dissolveram as atividades do parlamento, bem como o Baas, do anterior Presidente Bashar al-Assad, o partido no poder há mais de 60 anos.

Além do Exército, todos os grupos armados existentes no país ficam também suspensos.

