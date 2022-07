As novas acusações contra Pincher, reveladas pelos jornais Independent, Mail on Sunday e Sunday Times, incluem outros três casos em que o político protagonizou "avanços não desejados" com outros deputados, como um ocorrido num bar do parlamento e outro no seu próprio gabinete, há mais de uma década.

Em fevereiro, um dos deputados que se queixaram da conduta de Pincher terá contactado Downing Street, residência e gabinete do primeiro-ministro, Boris Johnson, para reportar detalhes dos acontecimentos, expressando ao mesmo tempo preocupação por Pincher ter sido nomeado responsável pela disciplina parlamentar dos deputados do Partido Conservador.

O parlamentar disse que está a procurar apoio médico especializado, mas que não tem intenção de se demitir.

Na semana passada, o "The Sun" revelou que Pincher estava a beber no clube Carlton, um dos mais antigos e exclusivos da capital britânica, quando assediou na quarta-feira dois convidados.

Pincher, que se demitiu enquanto responsável pela disciplina do partido, reconheceu que tinha "bebido demais" e que estava envergonhado pelo que fizera.

Pincher entrou pela primeira vez na Câmara dos Comuns em 2010 e, antes de ser um dos responsáveis pela disciplina da formação partidária, foi secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros.

Pincher era o vice-presidente da bancada parlamentar conservadora e considerado próximo do primeiro-ministro, cujo Governo já estava abalado por uma série de escândalo sexuais.

