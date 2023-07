De acordo com aquele teatro, num comunicado hoje divulgado, a "programação especial" dedicada aos Direitos das Crianças, "inclui, entre outras propostas, a estreia de dois espetáculos criados por Teresa Coutinho e pela companhia Os Possessos".

Este ciclo arranca em meados de outubro, mas a nova temporada do Lu.Ca inicia-se com uma sessão de contos e leitura por Bru Junça, a partir do livro "Com o Tempo" (Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso), em 09 e 10 de setembro. A contadora de histórias Bru Junça regressa em outubro, novembro e dezembro, uma vez por mês para "guiar o público por inúmeras histórias partindo de livros que fazem parte da Biblioteca do Público do Lu.Ca".

Ainda em setembro, haverá dois cine-concertos, com curadoria do festival PLAY. No primeiro, com sessões nos dias 16 e 17, Tó Trips (de Dead Combo e Club Makumba, entre outros) irá acompanhar ao vivo "quatro curtas-metragens de Walt Disney realizadas na década de 1920: 'As Comédias de Alice', apresentadas em versões restauradas".

Já Manuel João Vieira (Ena Pá 2000 e Irmãos Catita) "dá música às curtas-metragens da dupla de realizadores Giulio Gianini e Emanuele Luzzati, realizadas entre 1979 e 1981, no cine-concerto 'Pulcinella e os Contos Maravilhosos'", com sessões em 23 e 24 de setembro.

O cinema será ainda motivo para o Lu.Ca acolher uma oficina para famílias, nos dias 30 de setembro e 01 de outubro, na qual, "através de objetos, plasticina, desenhos e som, será criada uma 'mini-curta-metragem' animada em 'stop motion'".

No início de outubro, regressa ao palco do Lu.Ca "O Anel do Unicórnio -- uma ópera em miniatura", espetáculo com música de Martim Sousa Tavares e encenação de Ricardo Neves-Neves.

A partir de meados de outubro, "o Lu.Ca volta a apostar num ciclo de programação vasto, desta vez tendo os Direitos das Crianças como foco".

Este ciclo inclui dois espetáculos de teatro, uma exposição, uma oficina, duas sessões de cinema e a apresentação de um livro sobre a história do Teatro Luís de Camões.

"A propósito do aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança - celebrado a 20 de novembro - a programação procura não só divulgar ou reivindicar os princípios legais adotados há 34 anos, mas refletir em conjunto sobre eles", explica o teatro.

Na nova criação de Teresa Coutinho, "Peço a palavra", "encena-se um parlamento onde se debate a Declaração Universal dos Direitos Humanos", e "quem pede a palavra são os adolescentes, os futuros adultos, que são o verdadeiro garante da aplicação desta Declaração".

"Em todas as apresentações, de 19 a 29 de outubro, o debate será único e irrepetível e de cada espetáculo sairá uma Declaração dos Direitos dos Adolescentes", explica o Lu.Ca.

Já o coletivo artístico Os Possessos irá "organizar uma Assembleia Extraordinária de Excecionais no espetáculo de teatro 'Eu não Sabia que Podia'".

Esta "reunião, rodeada de grande secretismo", acontece entre 17 e 26 de novembro no palco do Lu.Ca, coincidindo com o aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança.

Na oficina "Com que direitos?", a peça central será uma manta-jogo, criada por Joana Simões Piedade e Emma Andreetti, "à volta da qual crianças e adultos vão conhecer, pensar e conversar em conjunto, no teatro e nas escolas, sobre os seus direitos", com sessões entre 14 de outubro e 10 de novembro.

O ciclo Direitos das Crianças integra também a exposição "Pé de Direitos", do coletivo Gabinete Paratextual", que estará patente entre 13 de outubro e 30 de novembro, sessões de cinema, com curtas-metragens selecionadas pelo festival PLAY, entre 13 e 15 de outubro, e um 'lanchamento', um lanche de apresentação do livro "A história do LU.CA - Um teatro para crianças", que "mostra a história de como um pequeno Teatro do Rei se transformou num espaço para crianças que são como gente grande", no dia 11 de novembro.

A programação do teatro para dezembro inclui o espetáculo multidisciplinar "Roda-Viva (A menina e o círculo)", de Cláudia Nóvoa, que parte de uma história de Sandro William Junqueira e cruza Circo, Dança, Música e Desenho ao vivo. Este espetáculo terá apresentações entre 06 e 17 de dezembro.

A programação do Lu.Ca, bem como datas, horários e preços dos bilhetes dos espetáculos e outras atividades, pode ser consultada 'online' em www.lucateatroluisdecamoes.pt.

JRS // MAG

Lusa/Fim