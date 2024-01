Pelo meio-dia de quinta-feira, o complexo da mesquita de Macau, no Ramal dos Mouros, parece mais um espaço abandonado. Bicicletas largadas no pátio, baloiços imóveis em estruturas descascadas, o piso esburacado, ervas a tomarem conta do local.

No centro do complexo, está o edifício principal da mesquita, erguido, segundo o padre e historiador português Manuel Teixeira (1912-2003), em 1851. Fontes citadas pelo católico no primeiro volume da "Toponímia de Macau" referem que a guarnição muçulmana que servia no exército português, recrutada em regiões como Goa, foi responsável pela construção do espaço.

Mas, já em 1997, quando lançou o livro, monsenhor Teixeira mencionava uma estrutura deteriorada. Pouco aconteceu desde aí, com a Associação Islâmica de Macau a apresentar, há mais de uma década, uma alternativa para a atual mesquita.

O imã Ding Shaojie fala agora à Lusa sobre uma espera "muito, muito longa": "A nova mesquita vai provavelmente ser construída muito brevemente. (...) Esperamos ter muito em breve a aprovação do Governo para iniciar a construção", aponta, salientando que este ano poderão arrancar as obras.

A futura mesquita, a erguer no mesmo local, onde também existe um cemitério islâmico, vai ter uma área de 1.250 metros quadrados e uma capacidade para 600 fiéis, segundo avançaram já as autoridades locais.

Ding destaca a dimensão reduzida do espaço atual, que não consegue dar resposta às necessidades. Menciona, além disso, "a extrema pobreza" da estrutura, "comparando com outras associações e igrejas" do território.

Numa tenda gigante e improvisada, onde mulheres costumam ler o Alcorão aos domingos, as orações fazem-se no verão sob intenso calor. A tenda, com luzes penduradas em estruturas metálicas, armazena vários objetos: mesas, baldes, caixotes, chinelos, mais uma bicicleta para ali atirada.

"Temos dois grandes feriados, a primeira celebração é o Eid. Depois do jejum [do Ramadão], reunimo-nos aqui para rezar. Todos os anos chove, mas o que é que podemos fazer? Temos de rezar no exterior, porque há sempre muita gente, então temos duas sessões, uma sessão com à volta de 1.500 pessoas", conta.

Ding Shaojie fala à Lusa no escritório, uma divisão separada da mesquita, com a fachada também a precisar de tinta. À frente do imã, um serviço de chá sobre a mesa, e atrás, uma estante, com literatura islâmica. Entre os livros, encontram-se obras de Direito em língua portuguesa, oferecidas por um muçulmano português, conta o religioso.

Em Macau, avalia Ding, sabe-se ainda muito pouco sobre a comunidade muçulmana local: "Talvez as pessoas reconheçam pela aparência quando olham para uma mulher indonésia de 'hijab', sabem de onde vem, que não come carne de porco, mas mais do que isso...".

Foi para fazer face a esse desconhecimento que o Governo, juntamente com a associação islâmica, começou a organizar seminários para operadores turísticos. A ideia das autoridades passa por diversificar a origem dos visitantes, que chegam sobretudo da China, e receber, por exemplo, mais pessoas do Médio Oriente.

"Quem trabalha na área tem de saber receber turistas muçulmanos, na preparação do quarto de hotel, por exemplo. Alguns visitantes não gostam de ter vinho no quarto, em respeito aos ensinamentos do Islão", explica.

"Os 'workshops' têm sido bem recebidos. As pessoas estão muito interessadas, porque não conhecem a cultura árabe, a história árabe. Só conhecem o Islão, grosso modo. Mas qual é a história do Islão?", reflete.

Apesar disso, o líder religioso considera Macau uma sociedade inclusiva" no que respeita à convivência de diferentes religiões. "Eu próprio vou comer ao templo budista", nota.

Não há dados oficiais sobre o número de muçulmanos no território, mas Ding estima que, antes da pandemia da covid-19, o número se situasse entre os cinco e os 10 mil.

O livro do ano de Macau (2023), publicado pelo Governo, aponta que o budismo e o taoismo são as principais religiões do território, que tem cerca de 680 mil habitantes. Até ao fim de 2022, o número de católicos em Macau totalizava 32.427.

