No Sobral de Monte Agraço, o concelho mais pequeno da região Oeste e do distrito de Lisboa em número de habitantes, uma centena de pessoas com mais de 80 anos ou mais de 50 anos e doenças associadas foi vacinada na quinta-feira, disse António Martins, diretor do Agrupamento de Centros (ACES) de Saúde Oeste Sul.

Cerca de 400 cidadãos destes dois grupos foram também vacinados com 'sobras' do processo de vacinação a lares nos concelhos do Cadaval, Lourinhã, Mafra, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras (distrito de Lisboa), a área territorial do ACES Oeste Sul, adiantou a mesma fonte.

No ACES Oeste Norte, a vacinação à população arranca na segunda-feira em Alcobaça e Caldas da Rainha, onde em cada um dos concelhos vai ser vacinada uma centena de cidadãos dos dois grupos prioritários, disse à Lusa a diretora Ana Pisco.

A área do ACES Oeste Norte abrange os concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos e Peniche, no distrito de Leiria.

Cerca de 20 mil cidadãos vão ser vacinados em cada um dos ACES nesta fase de vacinação à população, dirigida para os grupos com mais de 80 anos de idade ou de 50 anos e com doenças associadas.

A primeira fase, que se iniciou em 27 de dezembro, abrangeu os profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados a doentes, funcionários e utentes de lares de idosos e da rede nacional de cuidados continuados integrados, assim como elementos das forças armadas, das forças de segurança, de serviços críticos e titulares de órgãos de soberania e altas entidades públicas.

A campanha de vacinação contra a covid-19 no país foi planeada de acordo com a disponibilidade das vacinas contratadas para Portugal, que estão a ser administradas faseadamente a grupos prioritários, até que toda a população elegível esteja vacinada.

Desde o seu início, a pandemia provocou na região Oeste 20.889 casos de infeção, dos quais 4.624 continuam ativos, 15.650 recuperaram e 615 morreram, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico desta comunidade intermunicipal.

A região Oeste integra os concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, Peniche, do distrito de Leiria, e por Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, do distrito de Lisboa.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.034 pessoas dos 781.223 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

