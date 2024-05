Segundo uma nota divulgada após a reunião da comissão, a instalação da Assembleia Regional acontecerá pelas 10:00 de 05 de junho, seguindo-se a eleição da Mesa do Parlamento da XIV Legislatura (na primeira legislatura do arquipélago houve dois Governos Regionais, daí o número de executivos ser superior).

O PSD, o partido mais votado e que vai formar governo, já anunciou que vai propor o nome de José Manuel Rodrigues (CDS-PP) para presidente da Assembleia Legislativa, cargo que o democrata-cristão ocupa desde 2019.

No dia 06, perante a Assembleia Legislativa, toma também posse o XV Governo Regional da Madeira, chefiado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, numa cerimónia agendada para as 11:00, no Salão Nobre do parlamento madeirense.

"A preparação dos dois atos de tomada de posse será feita no dia 04 de junho, pela Comissão Permanente e pela Comissão de Regimento e Mandatos, que irá verificar os mandatos dos deputados eleitos", lê-se na nota.

Segundo o presidente do parlamento insular, José Manuel Rodrigues, citado na informação, "este encurtamento de prazos e esta sequência de procedimentos regimentais e estatutários tem a ver com a necessidade de normalizar a vida política regional" e, com um executivo rapidamente empossado, aprovar o Orçamento "antes das férias parlamentares".

