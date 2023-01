Noruega pretende manter "um certo contacto" com Rússia para prevenir futuras tensões

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Noruega, Anniken Huitfeldt, admitiu hoje a necessidade de "manter um certo contacto" com as autoridades russas para evitar "mal-entendidos" e uma possível escalada das tensões na região do Ártico.