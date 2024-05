"Juntamente com [outros] parceiros, [o acordo] ajudar-nos-á a desenvolver as nossas capacidades no domínio dos aviões de combate modernos", afirmou o líder ucraniano nas redes sociais, lembrando que Oslo já transmitiu "claramente a sua vontade de transferir caças F-16".

O país nórdico também está empenhado em contribuir para o fortalecimento das capacidades navais da Ucrânia no Mar Negro e no Mar de Azov e continuar a fornecer à Ucrânia sistemas de mísseis NASAMS, acrescentou Zelensky, após assinar o entendimento com o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store.

Além disso, a Noruega e a Ucrânia vão cooperar na produção conjunta de armas, conforme o estabelecido no acordo.

Zelensky e Gahr Store assinaram o acordo durante a visita do Presidente ucraniano a Estocolmo, onde participou hoje numa cimeira com líderes nórdicos.

Além da Noruega, Zelensky assinou acordos semelhantes com a Suécia e a Islândia, além dos que já tinha selado com a Finlândia e a Dinamarca.

No total, a Ucrânia assinou até agora acordos de segurança com 15 países, incluindo Portugal. Ao abrigo destes entendimentos, os países signatários comprometem-se a oferecer ajuda militar a longo prazo a Kiev.

Na cimeira hoje em Estocolmo, O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, confirmou o compromisso de longo prazo dos países nórdicos com a Ucrânia e o objetivo da vitória contra a Rússia, e apoiou a fórmula de paz do Presidente ucraniano.

"Volodymyr, pode contar e o povo ucraniano com o apoio nórdico contínuo e firme. O nosso objetivo estratégico é a vitória ucraniana", disse Kristersson durante uma conferência de imprensa por ocasião da cimeira dos chefes de Estado e de Governo dos países nórdicos - Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Islândia -- com a Ucrânia para abordar questões de segurança e defesa.

O líder sueco acrescentou que, a partir de hoje, todos os países nórdicos assinaram acordos bilaterais de segurança com Kiev, numa "verdadeira manifestação de compromisso de longo prazo para apoiar a Ucrânia" face à invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022.

HB//APN

Lusa/Fim