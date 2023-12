Na apresentação do projeto realizada em Porriño, Vigo, o diretor geral do Centro Tecnológico Automóvel da Galiza explicou que o objetivo é produzir e partilhar tecnologia e conhecimento, numa cooperação público-privada que pretende colocar a eurorregião Norte de Portugal -- Galiza na dianteira do "comboio da inovação" da mobilidade sustentável com base no hidrogénio verde.

O diretor do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Galiza - Norte de Portugal (GNP), Nuno Almeida, observou que a iniciativa tem por base a cooperação já existente entre as duas regiões, quanto ao setor automóvel, bem como o facto de esta industria ser "um dos pilares" da eurorregião, tanto em termos de "volume de negócios como de emprego qualificado".

"Queremos encontrar, até 2025, resposta a este desafio europeu da descarbonização", acrescentou.

O projeto, financiado pelo Programa Operativo de Cooperação Transfronteiriça entre Espanha e Portugal (POCTEC), designa-se HI_MOV - Corredor Tecnológico Transfronteiriço para a Mobilidade com Hidrogénio Renovável".

Entre as entidades parceiras estão o Centro Tecnológico Automóvel da Galiza (CTAG), as universidades do Porto, do Minho e de Santiago de Compostela, centros tecnológicos das duas regiões, a Xunta de Galicia e o AECT-GNP.

Numa nota de imprensa, o consórcio esclarece estar em causa a "análise do potencial do hidrogénio renovável como vetor de mobilidade no eixo Galiza-Norte de Portugal, melhorando a formação e o posicionamento tecnológico das entidades da rurorregião na indústria emergente".

Por outro lado, pretende encontrar-se "soluções tecnológicas e demonstrar a viabilidade da sua utilização no espaço transfronteiriço através de testes-piloto".

O projeto terá quatro áreas de trabalho principais para desenvolver os seus objetivos, desde logo um Observatório Tecnológico para analisar o potencial do hidrogénio renovável como vetor de mobilidade e modelar a rede de hidrogénio no eixo Galiza-Norte de Portugal.

Por outro lado, pretende-se o "fortalecimento do Ecossistema e Formação para criar uma rede de conhecimento e posicionamento tecnológico das entidades da eurorregião", a par do "desenvolvimento de soluções tecnológicas nas áreas de armazenamento, distribuição e utilização em mobilidade".

A par disso são esperados projetos "para demonstrar a viabilidade de tecnologias de fornecimento, distribuição e logística com hidrogénio no espaço transfronteiriço".

