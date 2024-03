As chuvas, acompanhadas de trovoadas e vento com rajadas, poderão ser registadas a partir de terça-feira, com a precipitação a atingir até 50 milímetros em 24 horas, indica o Inam, em comunicado.

No mesmo aviso, o instituto de meteorologia prevê a continuação de chuva moderada e localmente forte com trovoada e vento com rajadas nas províncias de Manica, Sofala e Zambézia, no centro de Moçambique.

O sul de Moçambique registou chuvas fortes no domingo, com vários bairros das cidades de Maputo e Matola alagados e estradas intransitáveis.

O Inam prevê a continuação das chuvas no sul, em Inhambane, Maputo e Gaza, referindo, entretanto, que "tendem a abrandar hoje, prevalecendo a possibilidade de chuvas fracas a partir de amanhã [terça-feira]".

A Administração Regional de Águas do Sul (ARA-SUL) apelou, em comunicado, para medidas de precaução face ao aumento dos níveis de água nas bacias dos rios Movene e Calichane, em Maputo.

"Além disso, a capacidade de retenção da barragem dos Pequenos Libombos está reduzida após a passagem do ciclone tropical "Filipo" (que se abateu sobre o sul do país há pouco mais de uma semana). Estejam em alerta e tomem medidas de segurança adequadas", refere-se no documento.

A atual época chuvosa em Moçambique, que começa em outubro, já provocou a morte de de 135 pessoas e afetou outras 116.334, indica um relatório consultado pela Lusa na quinta-feira.

Dos 135 óbitos registados desde outubro e até segunda-feira, 57 foram causados por raios, 31 por cólera, 24 por afogamentos, 20 por desabamento de casas e três por ataques de animais, refere-se no relatório do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD).

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas globais, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.

