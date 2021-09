O concerto dos norte-americanos vai acontecer no primeiro dia do festival, anunciou a organização em comunicado, 11 anos depois de terem atuado no Campo Pequeno, em Lisboa.

Num comunicado também divulgado pela banda, é referido que o concerto em Famalicão vai acontecer no âmbito da "Crushing The Enemies of Metal Anniversary Tour", que vai "prestar tributo especial a seis álbuns de Manowar e aos seus aniversários": os 40 anos de "Battle Hymns", os 35 anos de "Fighting the World", as três décadas de "The Triumph of Steel", os 20 anos de "Warriors of The World", os 15 de "Gods of War" e o 10.º aniversário de "The Lord of Steel".

Segundo o 'site' da banda, a data de Famalicão é a última da digressão.

"Uma novíssima produção de palco, uma lista cheia de favoritos dos fãs e muitos outros destaques prometem um espetáculo que os fãs de metal nunca irão esquecer", assegura a banda.

A sexta edição do Laurus Nobilis, adiada para 2022 devido à covid-19, tem também já confirmados Lacuna Coil, Decapitated, Orphaned Land, Darktribe, Moonshade, Basalto, Jardim Letal, Vëlla, Grindead e Sonneillon BM, com mais nomes a serem anunciados "brevemente".

O festival acontece no Louro, em Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, desde 2015, e já contou com nomes como Moonspell, Amorphis, Dark Tranquility, Hypocrisy, Samael, Entombed AD, entre muitos outros.

Os passes gerais estão à venda por 79 euros até aos primeiros mil vendidos, passando, depois, o preço para 98 euros.

TDI // JAP

Lusa/Fim