Fonte do Centro Hospitalar de Leiria (CHL) disse à Lusa que "já está assegurada a escala médica das 09:00 de amanhã (domingo) até às 09:00 de dia 23 de maio na Urgência Ginecológica/Obstétrica do Hospital de Santo André, em Leiria. Assim, os constrangimentos verificados estão ultrapassados e o funcionamento da unidade está normalizado".

Informação do CHL divulgada anteriormente indicava que "o constrangimento verificado prende-se com o facto de três médicos especialistas do Serviço de Ginecologia/Obstetrícia terem testado positivo à covid-19, o que resultou numa falha imprevista na escala médica, que está a ser ajustada".

A perturbação no serviço de obstetrícia do CHL obrigou o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Sul a reencaminhar doentes para outras unidades.

