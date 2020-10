"Já são conhecidos os nomeados da 27.ª edição dos MTV EMAs [European Music Awards] 2020, transmitida no dia 08 de novembro a partir das 19:00. Bárbara Bandeira, Bispo, Dino D'Santiago, Diogo Piçarra e Fernando Daniel são os artistas nomeados para 'Best Portuguese Act', a categoria que vai eleger o melhor de Portugal. As votações já estão a decorrer em https://www.mtvema.com/pt-pt", refere a MTV Portugal num comunicado hoje divulgado.

Dos cinco nomeados, Dino D'Santiago é o único estreante nesta categoria dos prémios europeus de música da MTV (EMA, na sigla em inglês). Bárbara Bandeira e Bispo foram nomeados em 2018, ano em que o vencedor foi Diogo Piçarra, já várias vezes nomeado. Fernando Daniel foi o vencedor do "Best Portuguese Act" no ano passado.

Este ano, é Lady Gaga quem lidera as nomeações aos MTV EMA com indicações em sete categorias, incluindo Melhor Artista, Melhor Pop, Melhor Vídeo, Melhor Canção e Melhor Colaboração, estas três últimas com o tema "Rain on Me", um dueto com Ariana Grande.

Lady Gaga disputa a categoria de Melhor Vídeo com Billie Eilish ("everything i wanted"), Cardi B ("WAP" com Megan Thee Stallion), DJ Khaled ("POPSTAR" com Drake), Karol G ("Tusa" com Nicki Minaj), Taylor Swift ("The Man") e The Weeknd ("Blinding Lights").

A "sensação da K-Pop" BTS e o "galáctico" Justin Bieber reúnem cinco nomeações cada, em categorias como Melhor Pop e Maiores Fãs.

À 27.ª edição, os MTV EMA ganham novas categorias: Melhor Latino, Vídeo pelo Bem e Melhor Atuação Virtual.

As votações estão abertas até ao dia 02 de novembro.

