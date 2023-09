A interrupção afetou todos os 36 estados da Nigéria e a capital, Abuja. A rede entrou em colapso várias vezes e ainda não se sabe exatamente quando será restabelecido o fornecimento de energia.

A Enugu Electricity Distribution Company (EEDC), que fornece eletricidade ao sudeste da Nigéria, emitiu um comunicado anunciando um colapso "total do sistema".

"Devido a este desenvolvimento... não podemos fornecer serviços aos nossos clientes", afirmou a porta-voz da empresa, Emeka Ezeh.

Estas falhas de energia são comuns na Nigéria, que luta contra uma infraestrutura energética delapidada, com cortes de energia frequentes.

"O fornecimento de energia será restaurado assim que a rede nacional for restabelecida", disse a Kaduna Electricity Distribution Company, que fornece energia a partes do norte da Nigéria, também em comunicado emitido hoje.

A Nigéria, rica em petróleo mas pobre em energia, tem uma capacidade de produção média diária de 4.000 megawatts de eletricidade -- alguns dos quais não consegue distribuir -- para uma população de mais de 210 milhões de pessoas, longe dos 30.000 megawatts diários que as autoridades afirmam que o país necessita.

O fornecimento inadequado de energia faz com que milhões de residentes dependam de geradores a gasolina para terem eletricidade. No entanto, os preços da gasolina mais do que duplicaram este ano, depois de o governo ter acabado com os subsídios de décadas, e muitas famílias e empresas têm lutado para encontrar uma fonte alternativa de fornecimento de energia.

