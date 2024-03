O concerto em Lisboa encerra a etapa ibérica desta digressão de Nick Cave, depois das atuações a 24 de outubro, no Palau Sant Jordi, em Barcelona, e a 25 de outubro, no WiZink Center, em Madrid.

Os irlandeses The Murder Capital são os artistas convidados para a primeira parte dos concertos, nestas três cidades.

Nick Cave irá tocar material vindo do novo álbum a par de canções do seu repertório, segundo o anúncio da digressão.

"The Wild God Tour", a primeira digressão europeia de Nick Cave desde 2017, tem início a 24 de setembro em Oberhausen, na Alemanha, e termina a 17 de novembro, em Paris. Inclui 27 concertos em 17 países, da Irlanda à Polónia, com uma escala de cerca de duas semanas na Grã-Bretanha, para atuações em seis cidades de Inglaterra e da Escócia, no início de novembro.

Os bilhetes para a "The Wild God Tour" serão postos à venda em 22 de março, a partir das 09:00 (hora local), no 'site' de Nick Cave, na área da digressão ('live').

A entrada na "lista de espera", com acesso à "pré-venda exclusiva" de bilhetes, pode ser feita através da seleção da cidade. Nesse caso, no dia 21 de março, será enviado um 'e-mail' com um atalho para o concerto escolhido, que ficará ativo durante 24 horas, até às 10:00 de 22 de março.

"Wild God", o 18.º álbum de estúdio de Nick Cave & The Bad Seeds, foi anunciado na semana passada, e tem lançamento marcado para 30 de agosto.

A atuação mais recente de Nick Cave em Portugal data de setembro de 2022, no âmbito da primeira edição do festival Kalorama, em Lisboa.

Nesse mesmo ano, em junho, esteve no festival Primavera Sound, no Porto, onde também já atuara em 2013 e 2018, depois de ter dado outros concertos no país, como no Festival Paredes de Coura, em 2005, e em Lisboa, em 2003.

