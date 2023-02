O 'Next Generation EU' "foi um dos maiores saltos de integração europeia, dado num momento muito difícil. Hoje temos um tesouro europeu que não tínhamos e também uma dívida", afirmou Mário Centeno no 'podcast' "E se Falássemos da Europa?" da eurodeputada Margarida Marques.

Este instrumento foi criado para a recuperação da Europa, face ao impacto da covid-19, contando com 750.000 milhões de euros em resultado da contratação de empréstimos nos mercados de capitais.

Deste montante, 390.000 milhões de euros correspondem a subvenções, ou seja, transferências a fundo perdido, e os restantes 360.000 milhões de euros a empréstimos aos Estados-membros.

O reembolso será efetuado até 2058.

"Ainda que seja um instrumento criado para uma única utilização, vai estar connosco durante muitos anos. É bom que aprendamos a viver com ele [...] e quase que a honrá-lo para que ele possa ser replicado no futuro", sublinhou.

Para o antigo ministro das Finanças, se for demonstrada a mais-valia deste tipo de intervenções, mais fácil será replicar esta "quase experiência".

Centeno explicou ainda que este fundo teve um antecedente -- o 'Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness' -, que funcionou como um "embrião", embora com um envelope financeiro "muito pequeno", criando "baias e linhas muito decalcadas" do 'Next Generation'.

No 'podcast', o governador do BdP abordou também o desempenho de Portugal a nível Europeu, notando que o país é "olhado de forma muito positiva" nos fóruns internacionais.

"Há um maior interesse sobre Portugal, sobre a forma como tem conseguido ter resultados positivos e recuperar da covid. Temos conseguido criar emprego, controlar o desemprego, os salários têm crescido de forma controlada [...] e com estabilidade financeira", apontou.

Mário Centeno notou: "foi uma página que tivemos que virar na Europa" -- que olhassem para os dados de Portugal "com outros olhos".

