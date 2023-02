"Este nevão não era esperado, devido às temperaturas que se verificaram na noite de quarta-feira, e tudo isto foi uma surpresa para mim. Foi tomada a decisão de as escolas do concelho não abrirem devidos aos condicionalismos e acumulação de neve nas mais diversas vias do concelho, o que deixou cerca de 700 alunos sem aulas", explicou à Lusa António Pimentel.

De acordo com o autarca de Mogadouro, foram acionados os meios da proteção civil que estavam disponíveis e de imediato se começou a desimpedir os principais acessos a locais como a urgência básica do Centro de Saúde ou a Unidade de Cuidados Continuados.

António Pimentel disse ainda que todos os acessos ao Itinerário Complementar 5 (IC5) foram limpos devido à acumulação de neve.

Pelas 09:00, o autarca referiu que não havia "vias cortadas ao trânsito", acrescentando que já se estava a preparar "uma operação para espalhar sal-gema um pouco por todo o concelho, a fim de evitar constrangimentos provocados pela neve e pelo gelo, principalmente no período de fim de tarde, noite e madrugada, quando se prevê um arrefecimento".

O também responsável pela proteção civil municipal de Mogadouro acrescentou ainda que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção (ANEPC) tem em curso a limpeza das estradas EM-216, EN 219 e EN 221, que ligam Mogadouro ao exterior.

Ao longo da manhã foram sentidos cortes de energia e comunicações, o que provocou constrangimento em alguns serviços públicos.

"Desloquei-me ao Centro de Saúde [Mogadouro] para fazer uma raio-X, o que não foi possível devido aos cortes de eletricidade, o que provocou constrangimentos no serviço. Contudo, pelo que dei conta, as restantes valências desta unidade estavam a funcionar", disse Ana Rodrigues, uma utente daquela unidade de saúde.

Os meios de proteção civil municipal vão continuar em "alerta" para acudir às mais diversas situações ou incómodos provocados pela neve e pelo gelo.

O município de Mogadouro cedeu igualmente uma viatura todo-o-terreno à Santa Casa da Misericórdia local para ser efetuada a distribuição de refeições e cuidados a utentes desta instituição.

Fonte da Proteção Civil adiantou que a neve, em alguns locais, ultrapassou os 10 centímetros de altura.

FYP // JAP

Lusa/Fim