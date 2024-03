Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, com sede na Guarda, a circulação está interrompida em quatro troços.

Pelas 02.30 foram encerrados os troços 11 (Piornos-Torre), 12 (Torre -- Torre) e 13 (Torre -- Lagoa Comprida), e às 05:00 foi encerrado o troço 9, que liga Piornos a Manteigas, e ainda o 1 e o 2, que ligam Portela de Arão a Lagoa Comprida e Lagoa Comprida -- Sabugueiro, respetivamente.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para queda de neve significativa nas terras altas do Norte e Centro até domingo.

"As acumulações de neve no solo poderão, em determinados momentos, superar os 20 cm a cotas superiores a 1.000 metros de altitude, sendo que nos pontos mais altos da serra da Estrela poderá acumular cerca de um metro de neve no final do período", destacou o instituto.

Os distritos de Guarda e Castelo Branco estarão sob aviso laranja entre as 03:00 de sexta-feira e as 12:00 de sábado devido à queda de neve.

O IPMA alertou na quarta-feira para o agravamento do estado do tempo, com chuva, vento forte, agitação marítima e queda de neve até domingo, sobretudo no Centro e no Norte do país.

