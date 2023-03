A lei foi o motivo para mais uma vez, hoje, centenas de milhares de israelitas saírem para as ruas em protesto.

"Estou a tomar as rédeas, para o bem do povo e do país. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para chegar a uma solução e acalmar o povo. Somos um povo fraterno", frisou hoje o primeiro-ministro numa mensagem televisiva, na qual se dirigiu à oposição para que adote uma posição de diálogo, mas sem suspender a controversa legislação.

A mensagem foi transmitida depois de uma reunião privada com o ministro da defesa, Yoav Gallant, um veterano do seu partido, Likud, que se preparava para apelar publicamente para a suspensão da reforma judicial devido à divisão social causada.

Netanyahu conseguiu impedir a intervenção, o que teria causado problemas ao seu Governo.

