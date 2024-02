"Lutaremos até à vitória completa, e isto inclui uma ação poderosa em Rafah, depois de termos permitido que a população civil abandone as zonas de combate", afirmou numa mensagem na sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter).

Israel está a planear um ataque a Rafah, junto à fronteira com o Egito, apesar dos avisos em sentido contrário dos aliados e organizações internacionais, alarmadas com potenciais consequências humanitárias.

As organizações estimam que estejam deslocados nesta cidade, outrora habitada por cerca de 200 mil habitantes, entre 1,3 a 1,5 milhões de palestinianos, vindos no centro e norte da Faixa de Gaza, na sequência dos numerosos ataques do exército israelita contra posições do movimento islamita Hamas tanto em Gaza (norte) como em Khan Yunis (centro/sul), em curso há quase quatro meses.

