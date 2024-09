"Peço perdão por não os ter trazido de volta vivos. Estivemos perto, mas não tivemos sucesso", afirmou Netanyahu numa rara conferência de imprensa, dirigindo-se às famílias dos reféns que estavam em posse do movimento islamita palestiniano Hamas desde 07 de outubro de 2023.

O chefe do Governo israelita acrescentou que o Hamas "pagará um preço muito alto", num momento em que as negociações entre as duas partes em conflito, mediadas por Egito, Qatar e Estados Unidos, se mantêm num impasse.

