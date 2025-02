"Exigimos a desmilitarização completa do sul da Síria pelas tropas do novo regime sírio nas províncias de Quneitra, Daraa e Suweyda. Não toleraremos qualquer ameaça à comunidade drusa no sul da Síria", disse o Presidente israelita no seu discurso para uma nova classe de oficiais em Holon, centro de Israel.

Após a queda do regime de Bashar al-Assad, em 08 de dezembro, o Exército israelita assumiu o controlo da parte síria do Monte Hermon, dentro da zona desmilitarizada, um movimento criticado pela comunidade internacional, que o considerou uma violação do acordo territorial entre Israel e a Síria.

Israel, que vê com desconfiança as novas autoridades sírias, realizou centenas de ataques a instalações militares da antiga potência na Síria desde a queda de Bashar al-Assad, alegando querer evitar que este arsenal caísse nas mãos das novas forças.

Na segunda-feira, vai ser realizada uma conferência de diálogo nacional que durará dois dias na Síria, disse hoje um dos membros do comité preparatório à AFP.

A conferência "começará na tarde de segunda-feira e continuará na terça-feira", indicou Hind Kabawat.

Em fevereiro, as novas autoridades sírias formaram um comité composto por sete pessoas, incluindo duas mulheres, responsável pela preparação desta "conferência de diálogo nacional", que deverá representar todos os sírios e no final da qual serão emitidas recomendações para a governação do país.

