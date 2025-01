Numa conversa telefónica com Gal Hirsh, seu chefe de gabinete do caso de reféns, Netanyahu afirmou que as três jovens "passaram pelo inferno", acrescentando que estavam a sair "das trevas para a luz, da escravatura para a liberdade".

Milhares de deslocados pela guerra na Faixa de Gaza voltaram para casa, no meio da destruição, no primeiro dia de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas que já levou à libertação destas três de reféns israelitas e contemplará também a de 90 prisioneiros palestinianos aprisionados por Israel.

De acordo com o Fórum de Famílias de Reféns, citado pela AFP, trata-se da anglo-israelita Emily Damari (de 28 anos) e da romeno-israelita Doron Steinbrecher (de 31 anos), ambas capturadas no kibutz Kfar Aza, e Romi Gonen (de 24 anos), sequestrada no festival de música Nova, durante o ataque perpetrado pelo movimento islâmico Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel.

As armas silenciaram-se às 09:15 GMT, com quase três horas de atraso face ao previsto, uma vez que o Hamas se atrasou em fornecer a lista de três mulheres israelitas que seriam hoje libertadas, como exigiu Israel.

O ataque do Hamas de 07 de outubro de 2023 resultou na morte de 1.210 pessoas do lado israelita, a maioria delas civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais. Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 94 permanecem reféns em Gaza, incluindo 34 mortos, segundo o exército israelita.

Pelo menos 46.913 pessoas, a maioria civis, foram mortas na ofensiva retaliatória israelita em Gaza, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas considerados confiáveis pela ONU.

