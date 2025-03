Na sexta-feira, um jornalista e um manifestante foram mortos no protesto pró-monarquia, que juntou milhares de pessoas em Katmandu, capital do Nepal.

Foi aberta uma investigação e 105 pessoas foram detidas, disse um funcionário do Ministério do Interior do Nepal Rishi Ram Taiwari, citado pela Agência France Presse (AFP).

A polícia utilizou munições e gás lacrimogéneo para dispersar as pessoas.

O jornalista morreu, após os manifestantes terem incendiado o edifício onde este se encontrava a filmar.

De acordo com as autoridades, vários edifícios e veículos foram vandalizados, incluindo escritórios de partidos políticos e de meios de comunicação social.

O parlamento do Nepal aboliu a monarquia em 2008.

PE // EA

Lusa/Fim