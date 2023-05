Em declarações aos jornalistas no final da reunião magna, que decorreu hoje em Matosinhos (distrito do Porto), Nelson Silva e felicitou Inês de Sousa Real pela reeleição como porta-voz e disse esperar que as "pontes possam ser criadas".

Inês de Sousa Real foi reeleita líder do PAN com larga maioria e conseguiu 20 mandatos na Comissão Política Nacional. A candidatura encabeçada por Nelson Silva, apoiada pela corrente interna "Mais PAN", conseguiu sete lugares naquele órgão alargado de direção.

"Eu saio deste Congresso com um sentimento agridoce. Foi muito importante termos conseguido apresentar esta candidatura, independentemente dos obstáculos que tivemos ao longo do caminho. Foi muito importante também dar hipótese de escolha aos nossos militantes, e o PAN merecia já ter um debate de ideias em Congresso, que é algo que tem faltado ao partido", afirmou.

O ex-deputado disse, no entanto, ter ficado "triste com o chumbo da proposta de alteração de estatutos" que subscreveu, e "a aprovação da proposta de alteração dos estatutos A, porque claramente o PAN escolheu um caminho de fecho à sociedade e de fecho aos seus militantes".

"As pessoas que foram eleitas do movimento 'Mais PAN' vão trabalhar de certeza com afinco para garantir a democraticidade do PAN, a pouca que ainda nos resta, para elevarmos o partido. Está na altura de trabalhar em conjunto, de dialogar e concentrarmo-nos no futuro", considerou.

O membro eleito da Comissão Política Nacional, órgão que já integrou, indicou que estará "presente sempre que o partido assim necessitar, sendo um apoio fervoroso da direção se achar que a direção está a fazer o caminho que deve ser feito", mas "sendo também seu opositor fervoroso se a democracia continuar a ser atacada".

"Seremos oposição sempre que seja necessário", garantiu, indicando que "tal como a posição do PAN no parlamento é sempre muito aberta e olhar medida a medida, proposta e proposta, essa é a postura" que o seu grupo vai manter na Comissão Política Nacional.

Sobre os próximos desafios eleitorais, Nelson Silva apontou que "o PAN tem ideias muito próprias, tem uma mensagem muito forte, muito positiva, e tem que ter resultados com base nessa mensagem".

"Nós não podemos ficar dependentes daquilo que os outros partidos nos deixam ou não nos deixam fazer", defendeu.

"Cá estaremos para trabalhar, para tentar de alguma forma durante estes três anos [de mandato] que o PAN tenha resultados eleitorais o mais positivos possível par o partido. Bons resultados para o PAN são bons resultados para o país", salientou.

Inês de Sousa Real foi hoje reeleita porta-voz do PAN, no IX Congresso do partido, depois de a sua lista à Comissão Política Nacional ter conseguido mais de 70% dos votos e 20 mandatos. A lista encabeçada pelo ex-deputado Nelson Silva alcançou sete lugares naquele órgão alargado de direção.

O IX Congresso do partido Pessoas-Animais-Natureza decorreu hoje na Escola Básica de Matosinhos, no distrito do Porto.

