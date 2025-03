Estas negociações à porta fechada visaram, em particular, estabelecer uma trégua parcial na Ucrânia após mais de três anos de ofensiva russa.

Foram concluídas "após mais de doze horas de consultas", referiu a agência Tass.

Segundo os meios de comunicação russos, Moscovo e Washington concordaram com o conteúdo de uma declaração conjunta, mas anunciarão os resultados das negociações na terça-feira.

A declaração será divulgada na terça-feira pela Casa Branca e pelo Kremlin, de acordo com a agência de notícias Tass, citando uma fonte da delegação russa.

Ao longo da reunião, os negociadores fizeram três pausas para descansar ou realizar consultas com as respetivas capitais, de acordo com fontes próximas da delegação russa.

O diplomata russo Grigory Karasin, que liderou a equipa russa nas negociações, manifestou otimismo sobre o progresso das negociações, embora não tenha mencionado as questões que estavam a ser discutidas.

"As negociações estão a todo o vapor. Está a decorrer uma discussão interessante sobre as questões mais urgentes", destacou o diplomata, à agência de notícias Interfax.

Salientou ainda que "nem toda a negociação termina necessariamente com algum tipo de documento ou acordo de longo alcance".

"O importante é manter um contacto constante e perceber o ponto de vista de cada um. Estamos a conseguir isso", acrescentou.

O Kremlin afirmou hoje que a prioridade da Rússia nas negociações é a segurança da navegação no mar Negro, embora os EUA tenham insistido nos últimos dias em estabelecer as bases para um cessar-fogo em Riade.

Também o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que Moscovo não planeia assinar qualquer documento no final das negociações com os Estados Unidos na capital saudita.

"Não. Não está previsto assinar nenhum documento", garantiu Peskov horas antes do fim das negociações.

As negociações decorreram no Hotel Ritz-Carlton, em Riade, com a participação de Karasin e Sergei Beseda, assessor do diretor do Serviço Federal de Segurança (FSB), do lado russo.

Até ao momento, a Rússia rejeitou uma trégua total na Ucrânia, quer a de seis meses proposta pelos europeus, quer a de 30 dias proposta pelos EUA, e declarou apenas uma trégua unilateral de ataques contra a infraestrutura energética.

DMC // RBF

Lusa/Fim