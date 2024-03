Uma fonte dos serviços secretos egípcios, que pediu anonimato devido à sensibilidade do assunto, indicou que a nova ronda de conversações terá lugar em Doha e não no Cairo, local das anteriores consultas, e incluirá funcionários egípcios e do Qatar e uma delegação da Mossad israelita, sem a participação do grupo islamita Hamas.

Até à data, o Governo do Qatar não confirmou oficialmente que as conversações serão retomadas domingo no país.

A fonte egípcia próxima das negociações referiu que a reunião de Doha abordará os pontos de desentendimento entre as partes palestiniana e israelita, mas não será para discutir todos os pontos incluídos no acordo.

As objeções israelitas, acrescentou, resultam principalmente do desejo de que o Hamas revele os nomes dos reféns e o número de mortos.

Uma fonte palestiniana no Cairo, também familiarizada com as conversações, disse à EFE que o projeto atualizado do Hamas prevê três fases, em vez das duas que tinham sido comunicadas no dia anterior.

A primeira fase prevê uma troca em diferentes etapas e um cessar-fogo temporário com a duração de 42 dias, que mais tarde, na segunda fase, se tornará um cessar-fogo permanente.

O movimento ofereceu também, segundo esta fonte (o grupo palestiniano não confirmou oficialmente a informação), a libertação de 50 prisioneiros palestinianos por cada soldado israelita vivo. O informador não deu mais pormenores sobre os restantes reféns.

Com o início da segunda fase, o Hamas exige um cessar-fogo permanente antes de qualquer troca de soldados.

Finalmente, na terceira fase, a proposta inclui a implementação de uma reconstrução global da Faixa de Gaza e o fim do cerco.

Os mediadores tentarão pressionar as duas partes para que cheguem a um cessar-fogo, que se esperava que fosse alcançado antes do mês sagrado muçulmano do Ramadão, iniciado na passada segunda-feira.

A guerra em curso foi desencadeada pelo ataque do grupo islamita Hamas em solo israelita, em 07 de outubro, que causou cerca de 1.200 mortos e cerca de centena e meia de reféns, segundo as autoridades de Israel.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva militar contra a Faixa de Gaza que matou mais de 31.500 pessoas até hoje, segundo as autoridades do enclave governado pelo Hamas desde 2007.

