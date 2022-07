A Organização Não Governamental (ONG) informou nas suas redes sociais que este é o sétimo resgate nos últimos 10 dias e que os migrantes "precisam urgentemente de um porto seguro" depois de tantos dias no mar.

Por outro lado, o navio Geo Barents, dos Médicos Sem Fronteiras (MSF), atracou no domingo no porto de Taranto, na região da Apúlia, Itália, com 65 sobreviventes do naufrágio ocorrido em 28 de junho a bordo.

Há 30 pessoas desaparecidas neste naufrágio de 28 de junho, entre os quais cinco mulheres e oito crianças.

De acordo com os últimos dados do Ministério do Interior, até agora 27.424 migrantes chegaram às costas italianas, enquanto no mesmo período do ano passado foram 20.532.

