Em declarações aos jornalistas na base naval do Alfeite, em Almada, Setúbal, captadas pela RTP, Helena Carreiras disse que o navio 'Mondego' "acaba de fazer uma missão" de treino de vários dias às ilhas Selvagens, na Madeira, "e regressou ao Funchal sem qualquer incidente".

"Tal como antes, este navio está em condições de cumprir as suas missões", afirmou a ministra, que hoje participou na cerimónia de largada dos navios 'Setúbal' e 'Centauro' para participar na Iniciativa Mar Aberto e Missão de Capacitação da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe.

Depois de, no final de março, o 'Mondego' ter abortado uma missão à ilhas Selvagens, devido a uma avaria que a Marinha atribuiu a "erro humano", a governante acrescentou que ainda está em curso "um processo de averiguações" para se perceber "o que é que aconteceu exatamente" com o "problema técnico relativamente à paragem do navio".

O 'Mondego' esteve no centro de várias polémicas desde o início de março, primeiro quando 13 militares se recusaram a embarcar para uma missão de acompanhamento de um navio russo ao largo da Madeira e depois, no final do mês, com uma avaria durante umaa missão.

